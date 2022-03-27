الغضبان: نعمل على تحويل بورسعيد لمدينة صناعية من الطراز الأول

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حتى تصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأحد أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، حيث شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى جنوب بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد تصدر حوالى 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة،وتحولت من مدينة استهلاكية لمدينة صناعية من الطراز الأول.





جاء ذلك خلال توقيع المحافظ ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية الدكتورة غادة البيلى اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتمويل مشروعات الشباب بجنوب بورسعيد، فضلا عن تمويل وحدات مول الفرما، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والبنك فى مجال تمويل مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الـ 54 و58 مصنعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد، يعد نجاح جديد لشباب المحافظة فى مجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة، والتى تنتج مختلف الصناعات وتسهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح الغضبان أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات صارمة لتشجيع وحماية المنتج المحلى، وحققت إنجازًا كبيرًا فى مجال الصناعة، خلقت الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم المستثمر الجاد، لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفًا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا.

وأعلن المحافظ خلال توقيع البروتوكول عن بدء تشغيل مول الفرما يوم 15 رمضان المقبل، داعيا أصحاب المصانع والمستثمرين من الشباب لسرعة التعاقد مع بنك التنمية الصناعية لتمويل مشروعاتهم داخل مول الفرما الجديد، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على تسهيل كافة الإجراءات وسيتم تشغيل المول فى هذه الفترة التى تعد موسما تجاريا وتجمع مختلف المناسبات لجميع طوائف المجتمع، لافتًا إلى أن المول سيشهد إقبالا من جميع المحافظات.

من جانبها، أشادت رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية الدكتورة غادة البيلى، بالطفرة التنموية والخدمية التى حققتها بورسعيد فى مختلف المجالات، لافتة إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية البنك لتشجيع الصناعات الصغيرة ويتيح تمويل وتمكين الشباب فى وحدات مول الفرما استكمالا للتعاون مع بورسعيد بعد تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت البيلى أنه سيتم إتاحة التمويل للمستثمرين فى جنوب بورسعيد أو المنطقة الاستثمارية مما يوفر فرص عمل للٱلاف من الشباب ويعمل على تشجيع التصدير وعرض منتجات المصانع بدون وسيط مما يساهم فى خفض تكلفة المنتج، مؤكدة على الاستمرار فى التعاون مع المحافظة.

وفى نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية تقديرا للجهود المثمرة فى مجال تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.