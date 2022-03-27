محافظ الإسكندرية: استرداد حق الدولة فى مقدمة أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - وشدد الشريف، فى بيان اليوم، الأحد، على استمرار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضى المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة والتصدى لكل صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تعمل على استرداد أراضى الدولة الخاصة بجميع جهات الولاية، حيث تم تنفيذ 86 قرارا لإزالة المبانى المخالفة على أراضى الدولة وقد تم استرداد 7528.5م2 بعد إزالة المبانى المخالفة عليها، كما تم تنفيذ 151 قرارا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتم استرداد 5.7 أفدنة، خلال المرحلة الثالثة للموجة 19.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز حماية أملاك الدولة المهندس ياسر الفولى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 يوم 6 مارس الجارى، مشيراً إلى أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بشكل كبير ويذلل أى معوقات تواجه حملات الإزالة، لافتا إلى أن جهات الولاية التى تم تنفيذ الإزالات لصالحها هى 79 قرارا لإزالة تعديات المباني على الأراضى التابعة للري والصرف واسترداد 3299 م2، بالإضافة إلى 4 قرارات لإزالة تعديات المبانى على أراضى السكك الحديدية واسترداد 1610.5 م2، وتنفيذ 3 قرارات لصالح الأوقاف واسترداد مساحة 2619 م2.

وأضاف أن هناك تعليمات بالمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خصوصا أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وفى سياق آخر، أمر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بإيقاف مسؤولى الرصد البيئى بحى المنتزة ثان - شرق المدينة - عن العمل وإحالة جميع المختصين إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين.

وكان محافظ الإسكندرية، قد رصد تراكمات كبيرة من القمامة بشارع الملك بمنطقة المنتزة ثان، وذلك خلال مرور ميداني مفاجيء بنطاق الحي اليوم فى حضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزة ثان.

وأمر محافظ الإسكندرية برفع جميع التراكمات المتواجدة بالشارع خلال 72 ساعة، والبدء فى تمهيد الطريق، محذراً من تواجد مثل هذه التراكمات مرة أخرى.