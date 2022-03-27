وزير الكهرباء يبحث مع نظيرته القبرصية سبل تعزيز التعاون فى قطاع والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشاد شاكر بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

واستعرض شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأكد أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوقا من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأشار شاكر إلى الخطوات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها وتصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وشدد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

ونوه أيضا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا أن قطاع الكهرباء نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات وتلعب هذه المحطات دورا رئيسيا فى توفير إمدادات طاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى فى مصر، خاصة فى صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه جارى التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، ومؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، مشددا على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وقال الوزير إن مشروع الضخ والتخزين الجارى مع استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه بجبل عتاقة بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات، مشيرا إلى الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشاد شاكر بالجهود المبذولة مع الجانب القبرصى لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط مؤكدا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلا عن تحقيق مزايا للبلدين أخذا فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة، مؤكدا على الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

من جهتهان أشادت Natasa Pilides وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدة على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشادت بالإنجازات الضخمة والسريعة التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية، مشيرة إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وفى نهاية اللقاء، أكد الجانبان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المختلفة فى قطاع الكهرباء.

ويأتى هذا اللقاء تأكيدا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفعيلا لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء ما نملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.