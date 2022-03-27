/688476/ياسر-الهضيبي-متحدثا-رسميا-لحزب-الوفد-ومشرفا-على-المركز-الإعلامي

دوت الخليج

ياسر الهضيبي متحدثًا رسميًا لحزب الوفد ومُشرفًا على المركز الإعلامي

جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام السياسي لحزب الوفد، ويُنفذ القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

رئيس حزب الوفد: تكريم الأم في بيت الأمة يأتي وسط أجواء من الحب والتقدير

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، علي حرص حزب الوفد على إحياء حفل عيد الأم وسط أجواء من الحب والتقدير دون إقصاء الذي لا يحتاج إلا سند قانوني يقوم عليه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لحزب الوفد بتكريم الأم المثالية، التي نظمتها أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية رئيس حزب الوفد، وحضور قيادات الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن تكريم الأم جاء في القرآن للوالدين وفي السنة جاء للأم وحدها والجمع بينها وبين الأب كما ورد في عدد من الأحاديث الشريفة.

ووجه رئيس الوفد التحية والتقدير للنائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ على حرصها لرعاية هذا الحفل السنوي وبشكل مستمر وتحت رعاية شرفية مننا في حزب الوفد.

أمل رمزي: المرأة في عصر السيسي وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي

ومن جانبه، وجهت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالمرأة وحصولها على مكاسب ضخمة حصدتها المرأة في عهده لم تحصل عليها من قبل.

وأكدت، أن المرأة في عصر السيسي وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية، وحققت الكثير من الإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها حاليًا.