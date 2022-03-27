«مستقبل وطن» يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى محافظة الجيزة 

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمجافظة الجيزة إحتفالية خاصة لتكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022 والتي شهدت الإعلان عن منح 11 جنيه ذهب لأمهات الشهداء و10رحلات عُمرة وأجهزة كهربائية ومنزلية للأمهات المثاليات، وهو الإحتفال الذي يعزز الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الجزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب و أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

تكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى محافظة الجيزة

وشهدت الإحتفالية تكريم عدد 11 أم شهيد على مستوى محافظة الجيزة فضلاً عن 47 أم مثالية من كافة مراكز وأقسام المحافظة، وذلك بمشاركة النائب عادل ناصر أمين الجزب بالمحافظة والنائبة الدكتورة صبورة السيد الأمين المساعد والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبة مايسة عطوة والنائبة نرمين بدراوي والنائبة هند رشاد أمينة الإعلام بالمحافظة والنائبة ماهيتات عبد الهادي أعضاء مجلس النواب، وماجدة أمين أمين المرأة للحزب بمحافظة الجيزة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الحزب بمراكز وأقسام المحافظة.

وتسابق أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الجيزة فى تكريم الأمهات المثاليات فبعد أن كان مقررا منح 3 رحلات عُمرة أعلن النائب زكي عباس عن تبرعه برحلتي عمرة وكذلك تبرع النائب عمرو القطامي والنائب نادر الخبيري والنائب محمود هشام توشكى برحلات عُمرة إضافية، وهو ما جعل قاعة الحفل تهتز من كثرة (الزغاريد) من أهالي الفائزات برحلات العُمرة.

وأكدت ماجدة أمين، أمينة المرأة للحزب بمحافظة الجيزة، أن المرأة المصرية هي أيقونة النجاح وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك يتجسد فى قرارات تاريخية اتخذتها القيادة السياسية دعماً للمرأة المصرية.

وقال النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، إن الأم هي الحياة والإهتمام بها يضمن بلا شك بناء مجتمع مصري سليم قادر على تحقيق المعجزات، موجهاً شكره للقيادة السياسية على دعمها المستمر للمرأة المصرية فى كافة المجالات، مشيراً فى الوقت ذاته أن لقب الأم المثالية هو لقب جامع تستحقه جميع الأمهات لما يقدمونه من تضحيات.

وقالت النائبة الدكتورة صبورة السيد، الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، إن الدوله المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى العصور فى دعم المرأة، معربةً عن فخرها بالإنتماء لحزب مستقبل وطن الذي يضع على رأس أولوياته دعم المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

ووجه النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، التهنئة للجميع بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان الكريم، وخص بالتحية والتقدير أم الشهيد التي تستحق يُقبل رأسها كل مصري فهي تاج فوق رؤسنا جميعاً، معربا عن إعتزازه بالمشاركة فى التكريم الذي يحرص عليه حزب مستقبل وطن للأمهات المثاليات.

وفى كلمتها، طالبت النائبة مايسة عطوة، الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، موجهةً الشكر لحزب مستقبل وطن لحرصه الدائم على ذلك الإحتفال والدعم المستمر للمرأة المصرية، فى ظل سياسة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي منحت المصريات حزمة من الحقوق استحققن معها بكل فخر "عظيمات مصر".

ووجهت النائبة هند رشاد، أمين إعلام الحزب بمحافظة الجيزة، التحية لكل سيدة مصرية، مؤكدةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل السيدة المصرية بفضل قراراته الحكيمة تعيش عصرها الذهبي، ، فيكفي استحواذ عظيمات مصر على نسب 28% من تشكيل مجلس النواب و14% من تشكيل مجلس الشيوخ و25% من تشكيل مجلس الوزراء و43% من أعضاء النيابية الإدارية و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين، وهو ما يجعنا جميعًا نفخر بدولتنا المصرية.

وأكدت النائبة نرمين بدراوي، أن جميع الأديان السماوية أوصت بالمرأة خيراً، موجهة الشكر للقيادة السياسية لما توليه من اهتمام بالغ بالمرأة المصرية تجسد في قرارات انتظرناها لسنوات طويلة.

وأكدت النائبة ماهيتاب عبد الهادي، أن المرأة المصرية التى تمثل حائط صد قوي فى الدفاع عن الدولة المصرية وتجتهد بكل إخلاص فى بناء الأسرة المصرية الوطنية، مؤكدةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المرأة المصرية حقها ونحن فى مجلس النواب وحزب مستقبل وطن نجني ثمار جهود القيادة السياسية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تدعم المواطن المصري في كافة المجالات.