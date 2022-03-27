حبس أب بتهمة اغتصاب نجلته وحملها منه سفاحًا في الشرقية  

/688471/حبس-أب-بتهمة-اغتصاب-نجلته-وحملها-منه-سفاحا-في-الشرقية

دوت الخليج

نيابة أبو حماد العامة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، استمعت في وقت سابق لأقوال طفلة تعرضت للتعدي الجنسي على يد والدها مما تسبب في حملها وأقرت المجني عليها أنها تبلغ من العمر 13 عاما وتعيش مع والدها ووالدتها بإحدى قرى المركز ومنذ عدة شهور قام والدها بالتعدي عليها جنسيا.

المجني عليها أمام وكيل النائب العام

وقالت المجني عليها أمام وكيل النائب العام: أبويا كان يدخل عليها الاوضة وهو في حالة مش طبيعية وينام جنبي وأنا حاولت أمنعه كتير لكنه كان بيستخدم معاية القوة، وبيهددنى إنى لو أمي عرفت حاجة هيقتلنى أو يدبحنى".

تفاصيل الواقعة تعود عقب تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد بورود بلاغا من سيدة مقيمة إحدى قرى دائرة المركز تتهم فيه زوجها والذي يبلغ من العمر 37 عاما (عامل) باغتصاب طفلتها وحملها منه سفاحا وأفادت الفتاة في التحقيقات بأن والدها عاشرها عدة مرات واكتشفت أنها حامل اثناء قيامها بالكشف بسبب معاناتها من الزائدة الدودية.

على الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وخلال التحقيقات أقر الأب المتهم بالواقعة وقال إنها كانت ساعة شيطان وندمان.

حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

و قررت نيابة أبو حماد العامة حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانونى وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرض الفتاة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعائها بأن سفاحها من والدها.