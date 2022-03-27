/688467/وكيل-حقوق-النواب المسكنات-مش-زي-الشيكولاته-والملبس وتتسبب-فى-عيوب-خلقية

قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ندوة " المسكنات وآثارها الطبية، تستهدف الخروج بتوصيات تعمل على زيادة وعي المواطنين، بشأن الظواهر السلبية الخاطئة، مضيفا" يا مصريين المسكنات مش زي الشيكولاته والملبس".

وكيل حقوق النواب:« المسكنات مش زي الشيكولاته والملبس وتتسبب فى عيوب خلقية »

جاء هذا خلال ندوة" المسكنات وآثارها الطبية"، فى اطار حملة النائب ايمن ابو العلا، " معا من أجل ثقافة صحية" لرفع وعي المصريين بمخاطر الظواهر الطبية الخاطئة.

وأوضح وكيل حقوق النواب، أن تناول المسكنات يتسبب فى وجود زيادة طفيفة فى العيوب الخلقية، داخل رحم الأم فى الثلث الأول من الحمل، موضحا انه كان من الضروري مطالبة منظمة الصحة العالمية بحظر صرف هذه الأدوية بدون استشارة طبية والرجوع للأطباء، موضحا أن مخاطر السكتات القلبية تصل ل ٣٥٪ عند تناول العقاقيير المسكنة.

ولفت أبو العلا إلي أن ٢٩ الف مريض دنماركي توفوا بالسكتة القلبية، موضحا ان ٢٠٪ من المرضي توفي بسبب تناول العقاقير بانتظام وبشكل يومي حتي قبل الوفاة بشهر.

ويشارك فى الندوة، الأستاذ الدكتور، سامح محمد فخرى، استاذ الجهاز الهضمى والكبد، كلية الطب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، والأستاذ الدكتور ياسر سمهان، استاذ التخدير وعلاج الألم، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، والأستاذ الدكتورة رشا درويش، استاذ مساعد الامراض الباطنه والكلى كلية طب جامعة القاهرة.

رفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين

تجدر الإشارة إلي أن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، اطلق حملة موسعة تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين، تحت عنوان "معًا من أجل الثقافة الصحية"، مؤكدا إن الحملة ستعمل على التوعية بالظواهر الصحية السلبية الخاطئة المنتشرة في المجتمع المصري، ومنها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، إضافة إلي التدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.

كما تستعرض الحملة، رأى الأطباء المتخصصين ونصائحهم، فضلا عن عرض نتائج الأبحاث العلمية الحديثة المتعلقة بسلبية هذه الظواهر الخاطئة، إضافة إلي مجموعة من الفاعليات بينها مائدة مستديرة يحاضر فيها كبار الاخصائيين في التخصصات الطبية التي سيتم تناولها، فضلا عن ترجمة البحوث الطبية الحديثة وإتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور يصاحبها أراء الأطباء المتخصصين. ‏

‏ ‏كما تستهدف الحملة إقامة ورش عمل تدريبية للتوعية بالمخاطر الصحية يشرف عليها كبار المتخصصين.