/688466/برعاية-النائب-أيمن-أبو-العلاإنطلاق-ندوة-المسكنات-وآثارها-الطبية-فى-إطار-حملة-معا-من-أجل-الثقافة-الصحية-صور

دوت الخليج

ويشارك فى الندوة، الأستاذ الدكتور، سامح محمد فخرى، استاذ الجهاز الهضمى والكبد، كلية الطب جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، والأستاذ الدكتور ياسر سمهان، استاذ التخدير وعلاج الألم، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، والأستاذ الدكتورة رشا درويش، استاذ مساعد الامراض الباطنه والكلى كلية طب جامعة القاهرة.

برعاية النائب أيمن أبو العلا...إنطلاق ندوة "المسكنات وآثارها الطبية" فى إطار حملة" معا من أجل الثقافة الصحية"

تجدر الإشارة إلي أن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، اطلق حملة موسعة تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بقضايا الصحة العامة للمصريين، تحت عنوان "معًا من أجل الثقافة الصحية"، مؤكدا إن الحملة ستعمل على التوعية بالظواهر الصحية السلبية الخاطئة المنتشرة في المجتمع المصري، ومنها خطر الإفراط في تناول المسكنات، ومرض السكر ومضاعفاته، إضافة إلي التدخين وأضراره وخطورة استخدام التبغ المُسخن كبديل للتدخين، إضافة إلى العادات الغذائية السيئة وأمراض السمنة، والجروح وكيفية التعامل معها.

كما تستعرض الحملة، رأى الأطباء المتخصصين ونصائحهم، فضلا عن عرض نتائج الأبحاث العلمية الحديثة المتعلقة بسلبية هذه الظواهر الخاطئة، إضافة إلي مجموعة من الفاعليات بينها مائدة مستديرة يحاضر فيها كبار الاخصائيين في التخصصات الطبية التي سيتم تناولها، فضلا عن ترجمة البحوث الطبية الحديثة وإتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور يصاحبها أراء الأطباء المتخصصين. ‏ ‏ ‏كما تستهدف الحملة إقامة ورش عمل تدريبية للتوعية بالمخاطر الصحية يشرف عليها كبار المتخصصين.

برعاية النائب أيمن أبو العلا...إنطلاق ندوة المسكنات وآثارها الطبية فى إطار حملة "معا من أجل الثقافة الصحية".. صور