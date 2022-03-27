/688465/اميرة-سليم-تتألق-في-حفل-البحرين-وهذا-موعد-عودتها-لمصر

أحيت الفنانة أميرة سليم حفلًا ضخما في مساء أمس الجمعة، أثتت من خلاله قدرتها في التألق على المسرح، وذلك كان في دولة البحرين بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

دوت الخليج يرصد موعد عودة الفنانة أميرة سليم لمصر بعد نجاح حفلها في البحرين

أقيم حفل أميرة سليم في البحرين بمصاحبة عازف البيانو الفرنسي نيكولا شيفرو، وقدمت خلالها مجموعة من روائع من الموسيقى الكلاسيكية وفن الأغنية العالمية بلغات مختلفة مثل الفرنسية والإنجليزية والعربية منها أعمال للمؤلف الفرنسي ميشيل لوجراند والأمريكي برنشتاين، وأيضًا بعض الأغاني العربية والمصرية لسيد درويش وفريد الأطرش وأيضًا باللغة المصرية القديمة تحت عنوان «أمسية موسيقية ساحرة» .

موعد عودة اميرة سليم للقاهرة

وتعود الفنانة أميرة سليم للقاهرة في مساء اليوم لتسكتمل مسيرتها المتألقة في تقديم حفلات غنائية متنوعة على مسارح مصر، حيث أنه تستعد لعدد من الأعمال الفنية من المقرر أن تبدأ فيها بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل.

من هي اميرة سليم وهذه أبرز جوائزها

أميرة سليم، هي ابنة عازف البيانو مارسيل متى والرسام أحمد فؤاد سليم، بدأت التدريب الصوتي والموسيقى الإيطالية في إيطاليا مع السوبرانو غابرييلا رافازي في عام 1993 وتخرجت في معهد كونسرفتوار القاهرة في عام 1999.

بدأت سليم حياتها المهنية كعضو وعازف منفرد في أوبرا القاهرة في عام 1997 مع أول دور قيادي لها في أوبرا روسيني باربيير دي سيفيليا عام 1998، وتلاها عدد من الإنتاجات الأخرى، وبعد انتقالها إلى فرنسا، واصلت الظهور في الأوبرا المصرية بالإضافة إلى الأوبرا الفرنسية والإيطالية والألمانية.

جدير بالذكر أن أميرة سليم كانت أول فائزة بالجائزة في مسابقة أورفيتو الدولية بإيطاليا وذلك في عام 2002، لتحقق سليم عدد من النجاحات الغير متوقعة حتى الآن، فكانت آخر جوائزها تكريمها من المؤتمر الدولي للتميز والجودة، بالإضافة إلى حصولها علي جائزة أحسن سوبرانو لعام 2021 من مجلة نيش البريطانية.