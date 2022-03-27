/688463/بعد-يوم-من-تشييع-جثمانه-ابنة-أحمد-حلاوة-لوالدها-نزلت-معاك-روحي

وجهت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة، رثاء لوالدها الراحل حمل العديد من الكلمات المؤثرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في ظهر أمس الجمعة الموافق 27 من شهر مارس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رثاء ابنة أحمد حلاوة لوالدها الراحل

كتبت ابنة أحمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على طريقة القصيدة الشعرية: «تحت التراب نزلت معاك روحي.. وبقيت سراب.. ضهري انحنى مبقتش أنا.. والساعة بعدك بتعدي في سنة.. والليل سكونه صبح عذاب.. تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب.. طيفك هنا بيضمنا.. شق السحاب مفيش غياب».

من جانبه، تتلقى أسرة أحمد حلاوة عزاءه يوم الاثنين المقبل الموافق 28 من شهر مارس الجاري في مسجد الشرطة بصلاح سالم، ومن المقرر أن تشهد حضور كبير من نجوم الفن كالجنازة التي حرص على حضورها كلا من الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي عضو نقابة الممثلين ومنير مكرم وغيرهم.

آخر ظهور للفنان أحمد حلاوة

جدير بالذكر أنه آخر ظهور للفنان الكبير أحمد حلاوة، كان عن طريق حلوله ضيق على برنامج «واحد كم الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً منذ يوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير الماضي، وتعتبر هذه الحلقة مسجلة وكانت آخر ظهور إعلامي له».

آخر كلمات الراحل قبل وفاته

اما عن آخر كلماته قبل وفاته فكانت عندما خرج ليطمأنهم على حالته الصحية، بعدما زادت الشائعات حول وفاته، وقال حلاوة في فيديو بث مباشر نشرته ابنة حلاوة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

وفي منشور آخر، نشر حلاوة الأنباء المتداولة عن وفاته، وعلق عليها: «الى كل الاحبه والصدقاء وكل من سأل عنى ..الحمد الله انا بخير وسوف اخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. اشكركم جميعا على اهتمامكم .. واطمئنكم اني بخير والحمد الله».