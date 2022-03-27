/688461/وحشنا-موهبتك-وصدقك-منى-زكي-تحيي-ذكرى-رحيل-أحمد-زكي

حرصت الفنانة منى زكي، على إحياء ذكرى رحيل جان السينما المصرية احمد زكي، من خلال توجيه بعض الكلمات المؤثرة التي تحمل معاني الاشتياق واللهفة لأعماله السابقة.

دوت الخليج يرصد رسالة منة زكي للفنان أحمد زكي في ذكرى رحيله

شاركت منى زكي جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، صورة للفنان أحمد زكي، وعلقت عليه، قائلة: «ألف رحمة ونور وحشنا موهبتك وتفانيك وصدقك».

جدير بالذكر أنه جمع الفنان أحمد زكي بالفنانة منى زكي الكثير من الاعمال الفنية المختلفة بدأت بفيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» في 1998، وتوالى بعده فيلم «ايام السادات» والذي جسدت منى زكي خلاله شخصية جيهان السادات، حرم الرئيس بمرحلة الشباب، وهو الدور الذي استكملته بعد ذلك الفنانة ميرفت أمين.

لتحظى منى زكي في النهاية بمشاركة الفنان الراحل الكبير أحمد زكي في آخر أعماله الفنية قبل وفاته بعنوان «حليم»، والذي شارك في بطولته كلا من جمال سليمان، عزت أبو عوف، سميرة عبد العزيز.

معلومات عن الفنان أحمد زكي وعدد زيجاته

ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في مسرحيات «مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف».

بدأ تألقه بعد أن دخل عالم السينما في منتصف سبعينات القرن العشرين، وكانت من أشهر شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56، ورغم مرضه لم يمتنع أحمد زكي عن العطاء الفني حتى توفى أثناء تصويره فيلمه الأخير «الحلم»، لتنتهي مسيرته بعدما لقب بعدد من الألقاب منها: «جان السينما، النمر الاسود، الامبراطور، فتى الشاشة الاسمر» وغيرها من الالقاب المميزة.

لم يتزوج احمد زكي الا بفتاة واحدة من الوسط الفني وهي الفنانة هالة فؤاد، عاش معا فترة وانجبت ابنتهما هيثم، ولكنها انفصلا وبعد وفاتها دخل التفات أحمد زكي في حالة اكتئاب مميته، متهما نفسه بالتسبب في رحيلها وأنه من قتلها، ولم يستطع احمد زكي الزواج بعدها حتى مماته.