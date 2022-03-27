/688459/وزارة-الدفاع-الروسية-دمرنا-1600-من-المركبات-المدرعة-و300-طائرة-تابعة-لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها اليوم الأحد، عن تدمير مستودع كبير للوقود ومصنع عسكرى كبير فى غرب أوكرانيا

بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد

وأضافت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها أنه تم استهداف 67 منشأة عسكرية فى أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية، مضيفة أنه تم إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر الأحمر، مما أدى الى تدمير مخزن صواريخ قرب لفيف بواسطة أسحلة دقيقة.

وصرح بيان وزارة الدفاع أنه تم تدمير حوالى 300 طائرة من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استطاعت تدمير أكثر من 1600 من المركبات المدرعة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف، بالأضافة الى تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

أخر مستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت صباح اليوم الأحد عن الأتفاق على فتح ممرين إنسانيين اليوم، وكان قد صرح البرلمان الأوكرانى على أن القوات الروسية تقوم بإطلاق النار على مركز للأبحاث النووية فى خاركيف فى أوكرانيا.

ومن جانبه كان قد قام بمطالبة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الدول الغربية بمنح المزيد من الأسلحة لبلاده، قائلا هذا ليس فقط لأمن وحرية أوكرانيا، ولكن من أجل حرية أوروبا ايضا.

وأكد زيلينسكي على أن أوكرانيا فى حاجة إلى 1% فقط من مجموع طائرات حلف شمال الأطلسى و1% من دبابته ولم نطلب المزيد، قائلا لقد كنا ننتظر هذا بالفعل منذ 31 يوما منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف.

ومن جانبه كان قد أكد وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن، فى مؤتمر صحفى له اليوم مع نظيره الإسرائيلي، على أن حلف الناتو ملتزم بتقديم جميع المساعدات العسكرية اللازمة للقوات الأوكرانية لمواجهة الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى الاتفاق الذى تم بين الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن إيجاد سبل مختلفة من أجل تخفيف الأعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كان قد أكد على أن اسرائيل تفعل ما بوسعها من أجل أن تكون جزءا من جهود العالم لوقف العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.