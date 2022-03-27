/688458/طب-عين-شمس-تحتفي-باليوبيل-الماسي-ومرور-٧٥-عام-على-صدور-مرسوم-إنشائها بحضور-رئيس-صحة-النواب

حضر اليوم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق احتفالية بمناسبة اليوبيل الماسي لكلية الطب جامعة عين شمس ومرور ٧٥ عام على صدور مرسوم انشائها منذ عام ١٩٤٧، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإيضا د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحه الأسبق.

دوت الخليج

طب عين شمس تحتفي باليوبيل الماسي ومرور ٧٥ عام على صدور مرسوم إنشائها

كما تم الإحتفال بحضور الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العمومية للطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للطب النفسي ، وإيضا الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و الدكتور هبه الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق ،و الدكتور على العبد رئيس الجامعة الأسبق ، و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ،ولفيف من عمداء الكليات و الوكلاء و رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وخلال الأحتفال تم عرض فيلم تسجيلي وثائقى عن رحلة الكلية منذ نشأتها ،وقد شمل الفيلم عرضا للمعامل والقاعات الدراسية والمستشفيات والوحدات بالكلية ،تم تكريم السادة رؤساء الأقسام الذين ستنتهى مدة رئاستهم للأقسام هذا العام.