/688457/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-وليد-التمامي-بشأن- لحـل-أزمـة-المواصلات-العامـة-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة الإقـتـراح برغبـة المقـدم مـن النائـب ولـيـد صـلاح التمـامى بشـأن " حـل أزمـة المواصلات العامـة مـن منطلـق التحـول الرقمـي الشـامل للدولـة المصرية تيســرا عـلـى المـواطنين، للحكومة لاتخاذ ما يلزم وما ورد بها من توصيات.

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وأوضح المقترح، أنه يستهدف حـل أزمـة المواصلات العامة من منطلق التحـول الرقعي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين ومـن أجـل نهضـة الوطن وتـوفير حيـاة كريمة للمواطن وفي إطـار سـعى الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل لكافة القطاعات والمؤسسات الحكوميـة حيـث أن:

-قطاع النقل من القطاعات شديدة الأهمية في النقل الحديث

-تطوير قطاع النقل مؤشر للتقدم الاجتماعي خاصة في ضوء التطور التكنولوجي.

-على الرغم من أن وسائل النقل لها دور كبير في تحسين حياتنا اليومية إلا أن هناك بعض التحديات تحتاج لحلول.

-وسائل النقل الجماعي (الذكية) هي الهدف من التقدم بالاقتراح برغبة

-تطبيقات أنترنت الأشياء في الحل لهذه الأشكالية.

-البنية التحتية الرقمية القوية تحسن بشكل إيجابي من جودة النمو الاقتصادي

-لابد من توفر وسائل النقل المرقمنة للتنقل كخدمة فورية مميزة.

-تسهيل حركة التنقل للمواطن بين المحافظات بعضها البعض

-أن تكون عملية التنقل المرقمنة بواسطة كارت شحن متعدد الاستخدامات وبشرائح مختلفة

رأى لجنة الإسكان وتوصياتها: -

مـا أسفرت عنـه مناقشـات النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضـاء اللجنة وممثلي الحكومة، جاء كالتالي:

إن التحول الرقمي في قطاع النقل المصـرى بـات أمـر حتمياً وذلك في ضـوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتحديث قطاع النقـل مـمـا يـوفـر قـوة دفع مستمرة للتنمية المستدامة في مصر، لذا ترى اللجنة:

- الموافقة على المقترح المقدم من النائب وليـد صـلاح التمـامي لحـل أزمـة المواصلات العامـة مـن منطلـق التحـول الرقمي الشامل للدولـة المصرية تيسيرا على المواطنين.

- توصي اللجنـة بضرورة تعظـيـم شـراكة القطاع الخاص في منظومة النقل المرقمن.