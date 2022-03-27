/688455/مستقبل-وطن-يواصل-معايدات-عيد-الأم-بدار-للمسنين-بالهرم

يواصل حزب مستقبل وطن ،اليوم، إحتفالاته بيوم عيد الأم بدار المسنين بالهرم ،تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب و أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل الإحتفال بعيد الأم بدار المسنين بالهرم

بتنظيم احمد راوي امين التنظيم والقائم بأعمال أمين القسم ، قامت سلوي شكري امينة العضوية بتقديم المعايدات والزهور والهدايا للأمهات بدار للمسنين بالهرم بمناسبة عيد الام في روح تسودها البهجة والسعادة ،واكد احمد راوي امين التنظيم والقائم بأعمال امين القسم بأن عيد الأم هو عيد لكل الأمهات المصريات حفظهم الله وأدام دعواتهم لنا وبلدنا الغالية مصر ،كما اكدت سلوي شكري امينة العضوية علي مكانة الام المصرية رمز العطاء والتضحية متمنية لهم دوام الصحة والحياه الكريمة.

وحرص علي الحضور أعضاء امانة العضوية ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

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هذا و نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، أمس السبت، سواء انطلاق فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم، وتكريم الأمهات المثاليات والشهداء، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني.

وكذلك توزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة.