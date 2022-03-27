/688453/تغريم-اليوتيوبر-أحمد-حسن-20-ألف-جنيه-في-قضية-تعديه-على-فتاة-إليكم-القصة-كاملة

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، قرار جديد بشأن اليوتيوبر أحمد حسن المتهم بتعديه على فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، مستغلا احتياجها للعمل في التحرش بها لفظيا ووصفها بكلمات بذيئة.

دوت الخليج يرصد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن في قضية تحرشه بفتاة

جاء قرار محكمة جنح اقتصادي، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن دفع غرامة 20 الف جنيه، بعد أن ثبت بأن قام بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بدأت القصة في يوليو 2021 عندما خرجت إحدى الفتيات تبلغ من العمر 19 عاما، لتتهم أحمد حسن بالتحرش بها لفظيا، مشيرة إلى أن اليوتيوبر الشهير كان يطلب فتاة لأداء دور في فيلم وبعدما تواصلت معه عن طريق الشات، طلب منها صور غير لائقة، قائلا لها «انت جسمك أبيض من حياتي، تيجي نلعب عريس وعروسة».

المجني عليها تروي تفاصيل الواقعة

وكانت قد روت المجني عليها تفاصيل الواقعة، فقالت: «هو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته».

وتابعت: «قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهارده ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهارده، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».

أحمد حسن يُكذب اتهامات المجني عليها والمحكمة تثبتها

ولكن خرج أحمد حسن ليدافع عن نفسه، مؤكدا أن تلك المحادثات مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأكد أحمد حسن أنه لم يتحرش بهذه الفتاة، مشيرا إلى أنه كان منشغلا هو وزوجته، بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما أيلن في نفس اليوم ولكن أكدت التحريات بأن التهمة الموجهة لاحمد حسن حقيقة.