تجرد من مشاعره الانسانية..شاب يقتل والدته لرفضها إعطائه أموالا لولادة زوجته بقنا

شهد مركز نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الأحد، حادثة مأساوية، عندما أقدم شاب على قتل والدته بطعنها بسلاح أبيض، لرفضها منحه أموالا لتكاليف عملية ولادة زوجته.

دوت الخليج

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي.

3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة آمنة.م.ا، تبلغ من العمر 52 عاما، ربة منزل، وبها آثار لـ 3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

تخلص من والدته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتبين بعد عمل التحريات اللازمة، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها ويدعى حسام.م، يبلغ من العمر 30 عاما، حاصل على ليسانس شريعة، وتخلص من والدته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها أعطت لابنها المتهم 1500 جنيه لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، فرفضت، فسدد لها 3 طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سائق، في تصادم سيارة كبود كان يقودها، وسيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وجاري نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.