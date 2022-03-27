/688464/القباج-تشارك-في-قمة-مصر-للأفضل-لتكريم أبرز-50-سيدة-تأثيرا-في-2021

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة السابعة لقمة "مصر للأفضل"، التي تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء منهم السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى الشركات والمؤسسات المصرفية.

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وشهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي قصير عن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 8 سنوات، واتسمت بالسياسات الرشيدة والخطط التنموية وأسلوب الإدارة الحديثة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النجاحات التي لاقت إشادة من مختلف المؤسسات العالمية.

القباج تشارك في قمة "مصر للأفضل" لتكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في 2021

كما شهدت الفعالية مشاركة يفين القباج في تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة في 2021، وكونهن يمثلن "أيقونة نجاح" للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب القيادية في الدولة وكذلك الشخصيات المؤثرة في المسئولية المجتمعية ودورهم الذي أحدث أثرًا كبيرًا في المجتمع، كما تم الإعلان عن تكريم خاص للنائبة الراحلة أنيسة حسونة كأيقونة للصبر والمثابرة والقدرة على تحدي الصعاب، ودورها التنموي في مراحل عديدة وآخرها مستشفى الناس لعلاج الأطفال الذي لا يمكن أن ينساه أحد.

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاء بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغييرا لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بمشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.