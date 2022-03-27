عبدالغفار ومحافظ القاهرة يطلقان إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل...

اطلق أ.د . خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من مركز طبي النزهة بحي مصر الجديدة إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور عدد من مسئولي منظمة اليونيسيف .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انه تم اتخاذ كافة الإستعدادات لانجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة كما تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، مشدداً علي أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1.7 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يشارك في حمله التطعيم حوالى ٤٨٤٠ فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية .