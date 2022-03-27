وزارة البيئة تنشر اسماء الفائزين فى المسابقة البيئية الشهرية

نشرت وزارة البيئة أسماء الفائزين فى المسابقة البيئية الشهرية التى أطلقتها وزارة البيئة للجمهور على الموقع الالكترونى للوزارة بالتعاون مع شركة سانوفى مصر تحت عنوان " صحتنا من صحة كوكبنا " https://bit.ly/3Lmmean

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