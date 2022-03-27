مطران الكاثوليك بالمنيا يلتقى هيئة كندر بألمانيا لبحث سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بمجموعة الواحة، بحضور الأخت كلارا، مسؤولة هيئة كندر بألمانيا، وذلك بمقر المطرانية، لدراسة إمكانيات التعاون المشترك، لخدمة الإيبارشية فى عدد من المجالات الاجتماعية.





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