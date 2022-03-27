الشرقية: تنفيذ 93 مشروعا بالصرف الصحى بتكلفة 12 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة 12 مليارا و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال اقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.





وأوضح المحافظ أن من بين تلك المشروعات مشروع صرف صحى قريتى عرب درويش والنجيحى التابعتين لرئاسة مركز ومدينة فاقوس الجارى تنفيذه بتكلفة 339 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، موجها المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمنى المحدد ومراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. ومن جانبه، أضاف المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب أن مشروع صرف صحى قريتى عرب درويش والنجيحى بمركز فاقوس يضم انشاء 6 محطات رفع صرف صحى وشبكات انحدار وخطوط طرد، وذلك للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة لهم. وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 72.5 %، والأعمال المدنية بمحطات الرفع 83 %، وشبكات الإنحدار 83%، وخطوط الطرد 63%، والأعمال الكهروميكانيك 66%، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

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