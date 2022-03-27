جدة - نرمين السيد - بحث وفد من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار محمد الشبينى رئيس بمحكمة الاستئناف (المستشار بالمكتب الفنى للنائب العام)، اليوم الأحد، مع النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين النيابة العامة بالبلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة وطلب المساعدة القضائية وتسليم المجرمين.





حضر اللقاء السفير المصرى لدى الكويت أسامة شلتوت، ورئيس النيابة بنيابة التعاون الدولى إسلام الحديدى، كما حضر من النيابة العامة بالكويت المحامى العام سلطان بوجروه، ومدير نيابة التعاون الدولى طلال الفهد، ونائب مدير التعاون الدولى طلال الفرج. يشار إلى أن وفد النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار محمد الشبينى بدأ زيارة رسمية لدولة الكويت تستغرق ثلاثة أيام وتضمن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والكويت تبحثان تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الجريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.