رئيس جامعة أسيوط: توقيع بروتوكول تعاون مع دار المعارف لنشر العلم والثقافة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والمركز العربى للبحوث والإدارة (أراك)؛ مشيا إلى أن ذلك يأتى إيمانا من الطرفين بأهمية نشر العلم والثقافة فى حياة الفرد والمجتمع، ورغبة فى نشر العلم والثقافة والانتفاع المشترك بإمكانات ونشاطات كل منهما بما يحقق المصالح والقواعد المشتركة لكليهما الأمر الذى يعود على الطلاب والعاملين بالجامعة بالنفع العام.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين العرب، سعيد عبده؛ لبحث سبل التعاون ودعم أنشطة وبرامج دار المعارف بالجامعة، وذلك بحضور محمد نجم مدير عام التحرير والمشرف على قطاع النشر، وأحمد النومى عضو مجلس إدارة دار المعارف ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر.

واطلع الدكتور طارق الجمال على خطة تطوير دار المعارف وفروعها بمختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بأنشطة دار المعارف التى تعد من أقدم وأعرق المؤسسات فى مصر والعالم العربى، فضلا عن كتب وإصدارات الدار المتميزة ومكتباتها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية والتى تضم سلاسل ومجموعات من الكتب فى مختلف التخصصات والأقسام، وتقدم لأبناء مصر الخدمات الثقافية وكل ما هو جديد فى شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكتب الأطفال والتراث بالتعاون مع عمالقة وكبار المؤلفين والمحققين والمترجمين، فضلا عن خدماتها للطلاب والباحثين، معلنا تقديم كافة سبل الدعم والتعاون بين الجامعة ودار المعارف لخدمة طلاب الجامعة ونشر الثقافة والمعرفة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى بعض أنشطة الدار وبرامجها فى نشر الوعى والثقافة من خلال فروعها بشتى أنحاء الجمهورية التى وصلت إلى 21 فرعا من أسوان إلى العريش، حيث تقدم خدماتها لأبناء مصر والوطن العربى عن طريق موزعيها المنتشرين فى الدول العربية، وقد دأبت الدار على تقديم كل جديد فى شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكتب الأطفال والتراث بالتعاون مع عمالقة وكبار المؤلفين والمحققين والمترجمين.

وقال رئيس مجلس إدارة دار المعارف إن الدار تقدم خدماتها لطلاب الجامعة والباحثين وذلك بطبع ونشر الكتاب الجامعى المتخصص بمفهوم جديد لخدمة الطلاب والباحثين، مشيرا إلى أن عدد مؤلفاتنا يزيد الآن على عشرة آلاف كتاب فى مختلف المجالات ونتعامل مع أكثر من خمسة من المؤلفين البارزين فى مصر والعالم العربى.

وذكرت جامعة أسيوط -فى بيان اليوم- أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة دار المعارف ينص على منح كل طالب أو باحث مقيد بالجامعة خصما قدره 20٪ على كافة منشورات ومطبوعات دار المعارف وكافة الكتب التى تقوم بتوزيعها بموجب كارنيه الكلية، وقيام المؤسسة بعمل معرض دائم فى خدمة الجامعة مقابل خصم على منتجات المعرض قدره 20٪ وتقوم الجامعة بتوفير مكان للمعرض، مع إمكانية تقسيط المبيعات على سنة بدون فوائد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين لإقامة ندوات أو حلقات نقاشية علمية وبحثية وثقافية وفكرية وأدبية أو نقدية أو ثقافية لعرض ومناقشة كتب المؤلفين أو المحققين الصادرة لهم عن دار المعارف التى على استعداد لطبع الكتب والمصادر والمراجع الدراسية وتوزيعها فى جميع كليات الجامعة نشرا مشتركا مع المؤلفين أو المترجمين، كما أنها على استعداد لطبع ونشر وتوزيع أى كتب أو منشورات خاصة بالجامعة.