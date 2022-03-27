«صناعة الملابس»: خطة مرنة لمواجهة المتغيرات الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات اليوم، الأحد، أن الغرفة لديها خطة مرنة تستوعب وتراعى كل المتغيرات المحلية والدولية الكبيرة لزيادة صادرات مصر.





وأوضح الدكتور محمد عبد السلام، رئيس الغرفة على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة، أن خطة الغرفة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع وتطويره من خلال عدة محاور.

وأضاف أهم تلك المحاور السعى لإزالة بعض المعوقات التى تعوق تقدم القطاع ومن بينها رفع كفاءة العاملين بالقطاع سواءا فنيا أو إداريا والاهتمام بالتصدير، خصوصا مع زيادة أعداد المصانع الأعضاء بالغرفة والتى من المتوقع أن تصل إلى 7 آلاف مصنع بنهاية العام الحالى.

وشدد على أن الغرفة تقوم بتنفيذ تدريبات وورش عمل فى كل المناطق الصناعية وفى كل المحافظات وتلبية مطالب القطاع من تدريبات واستشارات بالتعاون مع كافة المشروعات الدولية المعتمدة وكل الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم وتنظيم المعارض للأعضاء بالغرفة سواء داخلية أو خارجية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات بدور الغرفة وعملها على حل مشكلات القطاع مع كل الجهات الحكومية وتقديم مقترحات دعم وتطوير القطاع بالتنسيق مع الاتحاد.

واسمتع رئيس الغرفة إلى مطالب الأعضاء ومقترحاتهم ومن بينها العمل على استيراد الماكينات الحديثة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية وكذلك الاهتمام بتدريب العمالة الفنية فى كل تخصصات القطاع والتى تؤدى إلى زيادة جودة الإنتاج بداية من المدارس الفنية المتخصصة وتطويرها مناهجها لتتلائم مع متطلبات سوق العمل حاليا.