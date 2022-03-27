محافظ القاهرة: تسكين 506 أسر بكومباوند الخيالة.. وإخلاء 145 عقارا

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، كومباوند الخيالة الذى أقامته الدولة كمساكن بديل العشوائيات لمتابعة الأعمال الجارية، لتسكين سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ومتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين القاطنين هناك.





رافق المحافظ، خلال جولته، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.

وصرح محافظ القاهرة بأن مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت فى توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حتى الآن إخلاء 145 عقارا من إجمالى 520 عقارا سيتم إزالتها، ونقل 506 أسر إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من إجمالى 1660 أسرة سيتم نقلهم.

ويتكون كومباوند أرض الخيالة من 42 عمارة سكنية أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية، ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجدا – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).

وأكد المحافظ أن تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين.

كما تفقد أعمال تطوير منطقة بطن البقرة بحى مصر القديمة فى إطار التطوير الشامل التى تقوم به الدولة لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.