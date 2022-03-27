رئيس «مكافحة الآفات» يتابع حالة المحاصيل بجنوب الدلتا وسوهاج والبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إنه تم التنسيق مع مديرى المديريات فى محافظات مصر وتوجيه مديرى المكافحة فى نطاق كل محافظة بالمرور الدورى على الحاصلات الزراعية المختلفة، خصوصا محصول القمح للاطمئنان على الإنتاج وعلى تواجد المبيدات بالمحافظات، فضلا عن ضرورة تدوير الكميات بين المراكز المختلفة طبقا للاحتياج.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، سير العمل وحالة المحاصيل المنزرعة، فى منطقة جنوب الدلتا ومحافظتى سوهاج والبحر الأحمر.

وقال رزق إن ذلك يأتى انطلاقا من دور وزارة الزراعة فى تأمين الغذاء من خلال منظومة زراعية وتسويقية تفى بالاحتياجات الاستهلاكية للمواد الغذائية، وفى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالحفاظ على كل إنتاج زراعى من الآفات المختلفة.

وتفقد رزق خلال زيارته إلى منطقة جنوب الدلتا حقول القمح بالمنطقة، وكذلك زراعات الذرة المبكرة بالمراكز التابعة للمنطقة وتم التنبيه بسرعة العلاج بالمبيدات الموصى بها فى حال ظهور أية إصابات فى تلك المحاصيل للحفاظ على المحصول، وأنها خالية من أى إصابة أو مظاهر الإصابة بأى حشرات، وذلك استكمالا لدور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات واستعدادا لموسم زراعة الذرة الشامية.

وفى سياق متصل، زار رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، محافظة سوهاج للمرور على زراعات الذرة المبكرة فى مركز أخميم، حيث تم زراعة ما يقرب من 350 فدانا من مساحة قد تبلغ ألف فدان، كما تابع الاستعدادات لمكافحة الآفات التى تصيب محصول الذرة، خصوصا دودة الحشد الخريفية، والتأكد من تواجد المبيدات الموصى بها، وشدد على ضرورة المرور اليومى والتعامل الفورى مع أى حالة ظهور لهذه الآفة.

ومر أيضا على محصول القمح، خصوصا الزراعات المتأخرة، كما التقى عددا من المزارعين فى المركز واستفسر منهم عن المشكلات التى تواجههم فى المركز.