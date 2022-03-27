افتتاح 5 مساجد جديدة فى 3 مراكز فى الأقصر.. الجمعة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم، إنه سيتم افتتاح 5 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، فى مدن إسنا والقرنة والطود، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





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