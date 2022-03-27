/688454/برلمانية-الوفد-بالشيوخ-تعلن-موافقتها-على-المدة-الجديدة-لتقنين-أوضاع-الجمعيات-الأهلية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلى من أجل عمل مدة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وذلك دعما لبيئة المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

جاء ذلك من خلال النائب عبد العزبز النحاس، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب، مقدم من الحكومة حيث أعدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير متكامل بشأنه تضمن الموافقة على فترة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد وذلك لمدة 6شهور على أن يكون للوزير المختص أحقية مد مرة أخرى.

ولفت النائب عبد العزيز النحاس إلى أن بيئة المجتمع المدنى والأهلى تحتاج لكل الجهود الداعمة خاصة أنها جزء رئيسى من التنمية وعنصر من عناصر البناء ومن ثم حزب الوفد يدعم المدة الجديدة لتوفيق الأوضاع من جانب الجمعيات الأهلية حتى يعمل الجميع وفق القانون.

برلمانية الوفد بالشيوخ تعلن موافقتها على المدة الجديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية

و أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلى ،كان تفعيل لنص دستوري، و المادة 75 منه وضعت مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد" وقال: أصبح لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد.

من جانبه قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248ـ متابعا: نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني.

فيما توجه النائب بالشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني.