/688452/تيسيرا-عليهم-تضامن-النواب-توافق-على-استعانة-ذوي-الإعاقة-بالأقارب-من-الدرجة-الثانية-لقيادة-سياراتهم

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، صباح اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸.

دوت الخليج

تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لجنة التضامن انتهت من مناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ولسنة ٢٠١٨ ، حيث تم استبدال عبارة" أو من احد أقاربه من الدرجة الأولى "، الواردة فى الفقرة الثانية من البند ٤ من المادة ٢١ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعبارة " أو من زوجة أو من احد أقاربه حتى الدرجة الثانية " .

وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

التعديل يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

كما واصلت اللجنة خلال اجتماعها، عدة موضوعات، منها ما يلي:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين مشترك مع مكاتب لجان ( التعليم والبحث العلمي - الشئون الصحية- الشباب والرياضة - السياحة والطيران المدني - الإعلام والثقافة والاثار- النقل والمواصلات - الخطة والموازنة - الشئون الدستورية والتشريعية ).

- مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي (وستون نائباً أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين .