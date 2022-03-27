انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج 

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انطلقت اليوم الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج

وقال مدير مركز رعاية الطفل بحى شرق سوهاج إن الحملة أنطلقت اليوم 27 مارس وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، بمحافظة سوهاج، و تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد شلل الأطفال والتطعيم من منزل إلى منزل.

دوت الخليج

كانت مديرية الصحة بسوهاج، اعلنت أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات من خلال فرق ثابتة وأخري متحركة بجميع أنحاء المحافظة وذلك للوصول الى كل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بها.

تطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين

واوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع استراتيجية للعمل يتم من خلالها التحرك لتطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات مجانا بالطعم الفموي وهي على النحو التالي.

فرق متحركة من منزل لمنزل طبق الخريطة وخط السير لكل فريق

وأشارت الى أنه في المناطق ذات الطبيعة الريفيه، هناك فرق متحركة من منزل لمنزل طبق الخريطة وخط السير لكل فريق وكذلك فرق ثابتة بالوحدات الصحيه بتلك القري وبعض الأماكن المميزة والمشهورة على ان يتم كتابة العنوان بالتفصيل للأطفال المطعمين بتلك الأماكن وفي المناطق الحضرية الفرق المتحركة من عمارة لأخري ومن شقة لشقه طبقًا لخريطه وخط سير الفرق وكذلك فرق ثابتة بمكاتب الصحة والميادين العامة ومحطات القطارات والاتوبيس وأماكن التجمعات.

وأضافت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ان الأطفال المستهدف تطعيمهم. 917 ألف و926 طفل و من خلال 2739 فريق .

الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية كامله اثناء تنفيذ الحملة

وناشدت أيضا وكيل وزارة الصحة بسوهاج بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية كامله اثناء تنفيذ الحملة. والتي تستمر لمده 4 ايام. كما أضافت انه تم تخصيص رقم 01153888184 لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين خلال فترة الحملة