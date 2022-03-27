/688448/النائبة-رشا-إسحق-بمناقشات-المدة-الجديدة-لتقنين-أوضاع-الجمعيات-الأهليةدعم-فعال-للمجتمع-المدنى-فيديو-وصور

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بالتعديلات الجديدة بشأن تنظيم قانون العمل الأهلى، والذى يستهدف عمل مدة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019 مؤكدة على أن الجمعيات الأهلية أصبحت شريك أساسى فى التنمية ودورها فعال ومن ثم دعمها ومساندتها ضرورة مهمة.

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جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب، مقدم من الحكومة حيث أعدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير متكامل بشأنه تضمن الموافقة على فترة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد وذلك لمدة 6شهور على أن يكون للوزير المختص أحقية مد مرة أخرى.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يتماشى مع عام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة على أن عملية التقنين تكون بيئة جديدة لدعم العمل الأهلى والمدنى فى مصر

النائبة رشا إسحق بمناقشات المُدة الجديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية«دعم فعال للمجتمع المدنى» «فيديو وصور»

مشروع القانون الجديد يأتى بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.

(المادة الثانية) نصت علن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.