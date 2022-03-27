/688445/تحرير-282-محضر-في-حملة-رقابية-على-الاسواق-بالمنيا

شنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاحد ، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصًا على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

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جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأهمية المتابعة الميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لوصول غذاء امن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم.

حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية

من جانبه اكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي حيث تم المرور على 560 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

اشتراطات وزارة الصحة

واوضح أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 282 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط عدد 6 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

و قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 2517 كيلو أغذية مختلفة و150 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة لضبط 4474 لتر خل و2 طن أرز و 700 كيلو سكر لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتم سحب 657 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى استخراج 1487 شهادة صحية.