أحمد فوزي"نائب التنسيقية": المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية«فيديو وصور»

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أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب، مقدم من الحكومة حيث أعدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير متكامل بشأنه تضمن الموافقة على فترة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد وذلك لمدة 6شهور على أن يكون للوزير المختص أحقية مد مرة أخرى.

ولفت النائب أحمد فوزى إلى أن مشروع القانون المعروض هو ترجمة للإقتراح برغبة الذى سبق وتقدم به النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، مؤكدا أن المقترح يأتي تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.

أحمد فوزي"نائب التنسيقية": المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية

وأوضح نائب التنسيقية أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المقترح.

يشار إلى أن النائب محمود تركى كان قد سبق وتقدم بإقتراح برغبة بشأن فلسفة المد، حيث أشار تقرير لجنة التضامن وحقوق والإنسان الذى عرضه النائب محمد فريد لذلك حيث تضمن القول بأن إذ تشير اللجنة إلى أنه سبق وتقدم النائب/ محمود سمير تركى باقتراح برغبة بشأن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، بما يضمن إتاحة المزيد من الوقت للجمعيات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها لتتوافق مع أحكام القانون الجديد، فى ظل قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتوعية الجمعيات بضرورة توفيق الأوضاع فى المدة المحددة، وتذليل كافة العقبات التى تحول بينهم وبين إنهاء الإجراءات المطلوبة. وقد تدارسته اللجنة بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى فى الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣ يناير سنة ٢٠٢٢، وقد أيدت الوزارة الاقتراح المُشار إليه بحسبانه يصب فى مصلحة المواطن والخدمات المقدمة له من المؤسسات الأهلية، وقد أعدت اللجنة فى سبيل ذلك تقريرها( )، ولم يتسن عرضه على المجلس الموقر.