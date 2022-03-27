/688439/جمال-علام-يترأس-بعثة-منتخب-مصر-في-السنغال

يترأس جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، بعثة المنتخب الوطني المسافرة إلى داكار لمواجهة المنتخب السنغالي في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى داكار في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات .

وحقق منتخب مصر أمس الجمعة، الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة هدف دون ردحيث أحرزه محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن مباراة الإياب يوم 29 مارس المنتخب المتأهل لكأس العالم بقطر، حيث يلتقي المنتخبان فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل لحسم الحلم المنتظر.

وبشكل عام عزز منتخب مصر تفوقة التارخي على نظيره السنغالى، حيث حقق فوزه الثامن من أصل 15 مواجهة جمعت بين المنتخبين، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات.

إصابة عبد المنعم تنتهي في غرفة العمليات وتقلص فرصة مشاركته في الإياب.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

تشكيل مصر أمام السنغال

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي.

فى خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.

فى خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .

خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.

وحرص الجمعة وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة فى استاد القاهرة الدولى الذى تزين بالحضور الجماهيرى المكثف الذين صنعوا أجواءً من حماسية طوال المباراة.