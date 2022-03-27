/688432/مسلسل-انحراف-الحلقة-الاولى-قتل-ريهام-سعيد

مسلسل انحراف الحلقة الاولى بدأ العد التنازلي على عرض مسلسلات شهر رمضان 2022 و من بينها مسلسل انحراف الحلقة الاولى الذي تجسد بطولته النجمة روجينا و كذلك تعود من خلاله الفنانة والمذيعة ريهام سعيد إلى الساحة الفنية عقب غياب سنوات و يشهد مسلسل انحراف الحلقة الاولى أحداثًا مشوقة .

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل انحراف الحلقة الاولى

مسلسل انحراف الحلقة الاولى

و تتعرض الفنانة ريهام سعيد في أحداث مسلسل انحراف الحلقة الاولى إلى محاولة قتل حيث أنها كانت الزوجة الخائنة التي حاولت سرقة رجل متزوج ما يجعل ريهام سعيد تلقى عقابا في الحلقة الاولى من مسلسل انحراف .

احداث مسلسل انحراف الحلقة الاولى

و حرص الكثيرين بتهنئة المخرج رؤوف عبد العزيز قبل عرض مسلسل انحراف الحلقة الاولى و ذلك من خلال صفحته على "فيسبوك"، حيث قالت حورية فرغلي: " ايه الجمال ده يا استاذ"، وكتب آخر: " بس طلع حو التيزر ده الواحد بقاله فتره مش شاف تيزرات"، و أيضًا من التعليقات على مسلسل انحراف الحلقة الاولى : " دائما كل اعمالك فيها عالمى ودائما بالنجاح طول العمر"، و " الف مبروك شكله جامد اووي عاوزين برومو اكبر بقي ".

الحلقة الاولى من مسلسل انحراف

و شهد برومو مسلسل انحراف الحلقة الاولى المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022 ظهور الفنانة روجينا بشكلين ، واحدة منهن بشعر أشقر و الشكل الثاني بشعر أحمر و ذلك في مسلسل انحراف الحلقة الاولى

مسلسل انحراف الحلقة 1 مأخوذ من أحداث حقيقية، وهو من بطولة الفنانة روجينا ولوسي ، وسميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون ، وأحمد فؤاد سليم ، ومحمد لطفي ، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت ، وسما إبراهيم، ومحمد مهران ، وهو من تأليف مصطفى شهيب ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز . وتدور الأحداث في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية ، والتي تُجسدها النجمة روجينا، لتُقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة .