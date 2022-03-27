/688427/أحمد-زكي-في-فيديو-نادر-ابني-رفض-يعيش-معايا-وحمايا-السبب-في-هدم-اسرتي

تحدث الفنان أحمد زكي في فيديو نادر عن حياته التي تخللتها الوحدة، وسبب عدم رغبة ابنه هيثم في العيش معه، مشيرا إلى أن هيثم فقد والدتها وهو لم يبلغ عام واحدا، فرغب العيش مع جدته لانه كان يرى فيها أمه.

دوت الخليج يرصد تصريحات نادرا للفنان أحمد زكي تزامنا مع ذكرى رحيله

قال أحمد زكي خلال الفيديو: «نفسي هيثم ابني يبقى احسن مني، بحاول الصحيه ومحسسوش أنه لوحده زي مانا حسيت، وبسيبه يبقى حر في اختياراته، وبطبط على احمد زكي في هيثم ابني».

هيثم زكي رفض العيشة معايا وكان بيقولي «انا بحس أنه جدتي هي أمي»

وعن رغبة ابنه في العيش وحيدا، قال أحمد زكي: «حاولت اجيبه يعيش معايا، لكنه هو فضل أنه يعيش في بيت مامته لانها ماتت وهو عمره سنة، وكان بيقول انا بحس أن جدتي هي امي، وهو كان محتاج احساس الأم ده».

أحمد زكي: طول عمري نفسي أكون أسرة بس حمايا هدمها

وتابع أحمد زكي بتصريحات مؤثرة أن حياته وحيدا، فقال: «طول عمري عايز اكون أسرة لمن يبدو أن حياتي ديما إني أكون وحيد، وكان نفسي اتجوز تأتي بس في نفس الوقت مكنتش حابب ابقى مقصر، وحاولت اعمل الأسرة دي بس فشلت، وحماية في اخر ايامه أما جه حد يطلق مراته، قاله بلاش تعمل الغلطة الي انا غلطتها وأنه كان سبب في طلاق بنته وتفريق الجو الأسري اللي كنت بحاول اعمله».

وتابع متأثرا: «أنا كنت اوقات بتلكك للحنفية واسيبها مفتوحة عشان ازعق واقول مين سايب الحنفية تنقط واحس أن حد معايا في البيت».

معلومات عن الفنان أحمد زكي

الجدير بالذكر أنه ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في مسرحيات «مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف».

بدأ تألقه بعد أن دخل عالم السينما في منتصف سبعينات القرن العشرين، وكانت من أشهر شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56، ورغم مرضه لم يمتنع أحمد زكي عن العطاء الفني حتى توفى أثناء تصويره فيلمه الأخير «الحلم»، لتنتهي مسيرته بعدما لقب بعدد من الألقاب منها: «جان السينما، النمر الاسود، الامبراطور، فتى الشاشة الاسمر» وغيرها من الالقاب المميزة.