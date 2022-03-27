ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022

يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري، حيث أشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز على آرسنال، بهدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة والعشرين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان سيتي 70 نقطة

ليفربول 69 نقطة

تشيلسي 59 نقطة

أرسنال 54 نقطة

توتنهام 51 نقطة

مان يونايتد50 نقطة

وست هام 48 نقطة

وولفرهامبتون 46 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

ليسترستي 36 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

كريستال بالاس 34 نقطة

برايتون 33 نقطة

نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

برينتفورد 30 نقطة

ليدز يونايتد 29 نقطة

إيفرتون 25 نقطة بيرنلي 21 نقطة

نورويتش 17 نقطة.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

وجاء جدول مباريات ليفربول في شهر أبريل

ليفربول ضد واتفورد فى الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

بنفيكا ضد ليفربول فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بنفيكا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتى ضد ليفربول فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى مؤجلة من الجولة 30 من البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون فى الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول فى الجولة 35 من الدوري الإنجليزي