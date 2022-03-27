الصحة تكشف خريطة انتشار تطعيمات الحملة القومية لشلل الأطفال.. اعرف الأماكن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه خلال دقائق سيتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدايةً من اليوم وحتى 30 مارس، حيث تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات مجاناً.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأماكن التى سيتوفر فيها التطعيم تتمثل:

1- الحملة تجوب المنازل في جميع المحافظات والقري والمناطق النائية:

2 - مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

3- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

4- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

5- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.