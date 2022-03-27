معلومات الوزراء: مصر أكثر الأسواق جذبا بالتكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
ويرصد فيه وضع مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتملك مصر عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث يبلغ إجمالى سوق التكنولوجيا المالية المتوقع فى مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم، وتشهد أيضًا زيادة فى معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ مما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تعد مصر موطنًا لأول شركة يونيكورن فى مجال التكنولوجيا المالية فى العالم العربى وأول تطبيق (BNPL) "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" فى الشرق الأوسط. وتملك 80 شركة تكنولوجيا مالية وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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