جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن، احتفالاً بمناسبة "يوم المجند 2022"، بحضور عدد من مساعدى وزير الداخلية وقيادات الوزارة، فى إطار السياسة العامة للوزارة، بالاهتمام بالمجندين، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.





وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كل المهام الأمنية، والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون، وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى. كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الاستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن، واختتمت فاعليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية، ومجالات العمل الأمنى المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وبيانات عملية.. الداخلية تحتفل بيوم المجند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.