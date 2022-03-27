توصيات حديثة من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز الردود على المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول علاج الفيروس. وأكدت اللجنة أن البرتوكول العلاجى المعتمد فقط هو الذى يستطيع أن يوفر الشفاء للمريض دون أى أدوية أخرى، مضيفة أن الفيتامينات والمكملات الغذائية لا تعالج كورونا وأن عقار الديكساميثازون لم يحسن الحالة الصحية للمرضى بينما عقار هيدروكسى كلوروكوين لم يثب له أى فوائد سريرية.

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