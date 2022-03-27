جامعة بنى سويف تنظم ندوة «الطريق إلى النجومية ونبذ التعصب»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش لقاء رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، والنائب سامى توفيق عضو مجلس النواب ورئيس نادى بنى سويف الرياضى، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعضو لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن تونى عثمان عضو لجنة الحكام الرئيسية، وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم، وعدد من الرياضيين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن إن الندوة تهدف إلى نبذ التعصب وتشجيع الروح الرياضية داخل الملاعب، وتشرح كيفية الوصول إلى طريق النجومية بشكل مهنى لا يعتمد على التعصب أو الخلاف وإنما على الموهبة وتنمية حب الوطن والروح الرياضية التى تُعتبر هى القاعدة الأساسية.