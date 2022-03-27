مركز بحوث الصحراء يطلق قافلة بيطرية مجانية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور عبد الله زغلول قيام المركز بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء وبعض التجمعات البدوية التابعة له.





وقال زغلول - فى بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة فى سيناء، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بالتنمية الزراعية المستدامة فى سيناء ودمج أبنائها فى تلك التنمية.

وأضاف أن المركز يسعى دائما إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها بالمناطق الصحراوية.. موضحا أن من أهم الأنشطة التطبيقية للمركز فى الفترة الحالية انطلاق سلسلة من القوافل الطبية لدعم المناطق الأكثر احتياجا من خلال تقديم الخدمات البيطرية والزراعية الإرشادية، وهو ما يأتى فى إطار مساهمة مركز بحوث الصحراء فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالبيئات الصحراوية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثى "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى التنمية الزراعية المستدامة"، إن إطلاق هذه القافلة يعد استمرارا لتنظيم المركز لعدد من القوافل الطبية البيطرية المجانية بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، وذلك لرفع المعاناة عن صغار المربين وزيادة الوعى البيطرى لديهم عن طريق تقديم الخدمات، والعمل على إفادة أكبر عدد من المزارعين، خاصة صغار المربين بالمناطق النائية، وذلك فى إطار مساهمة المركز فى دمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية التى تعد مصدرا رئيسيا للدخل والغذاء للنهوض بمستوى معيشتهم.

وأضاف أن القافلة شهدت إقبالا واستحسانا من عدد كبير من الأهالى، مؤكدا استمرار مركز بحوث الصحراء فى اتخاذ هذا النهج لدعم الثروة الحيوانية، وتقديم كافة الخدمات للتيسير على قاطنى تلك المناطق.

بدورها، أكدت الدكتورة إيمان عبد المجيد أخصائى صحة الحيوان والمشرف على القافلة، أنه يتم تقديم الاستشارات والخدمات البيطرية للمربين مدعمة بالمستلزمات الطبية البيطرية، فضلا عن تقديم علاج بالمجان لعدد من الحيوانات، بالإضافة إلى الدواجن.

وأضافت أن القافلة ناظرت حوالى 20 مزرعة من الحيوانات ما بين أغنام وماعز ودواب وجمال، بالإضافة إلى فحص عدد من حظائر تربية الطيور المنزلية وصرف العلاج اللازم لها، وإرشاد المواطنين بطرق التربية الصحيحة للحيوانات والطيور والرد على استفساراتهم؛ مما يساهم بشكل كبير فى النهوض بالثروة الحيوانية بتلك المناطق.