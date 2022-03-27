«كلنا واحد» توفر السلع بأسعار مخفضة.. تعرف على عناوين المنافذ

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتصل عدد فروع السلاسل إلى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات وعناوينها الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).