صحة سوهاج: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المراكز

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستمر لمده 4 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من خلال فرق ثابتة وأخرى متحركة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك للوصول إلى كل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بها.





وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه تم وضع استراتيجية للعمل يتم من خلالها التحرك لتطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات مجانا بالطعم الفموى، وهى على النحو التالى:

فى المناطق ذات الطبيعة الريفية، فرق متحركة من منزل لمنزل طبقًا للخريطة وخط السير لكل فريق وكذلك فرق ثابتة بالوحدات الصحية بتلك القرى وبعض الأماكن المميزة والمشهورة على أن يتم كتابة العنوان بالتفصيل للأطفال المطعمين بتلك الأماكن.

وفى المناطق الحضرية، فرق متحركة من عمارة لأخرى ومن شقة لشقة طبقاً لخريطة وخط سير الفرق، وكذلك فرق ثابتة بمكاتب الصحة والميادين العامة ومحطات القطارات والاتوبيس وأماكن التجمعات.

كما أضافت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بسوهاج، أن الأطفال المستهدف تطعيمهم 917 ألف و926 طفلاً ومن خلال 2739 فريقًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم تليفون 01153888184، خاص بتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين عن الحملة، وذلك لسرعة الاستجابة، وحث الفرق على ضرورة بذل مزيد من الجهد والوصول لكل طفل على أرض المحافظة، وضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التى تواجه عمل الفرق فورا.