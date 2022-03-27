وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه تم وضع استراتيجية للعمل يتم من خلالها التحرك لتطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات مجانا بالطعم الفموى، وهى على النحو التالى:
فى المناطق ذات الطبيعة الريفية، فرق متحركة من منزل لمنزل طبقًا للخريطة وخط السير لكل فريق وكذلك فرق ثابتة بالوحدات الصحية بتلك القرى وبعض الأماكن المميزة والمشهورة على أن يتم كتابة العنوان بالتفصيل للأطفال المطعمين بتلك الأماكن.
وفى المناطق الحضرية، فرق متحركة من عمارة لأخرى ومن شقة لشقة طبقاً لخريطة وخط سير الفرق، وكذلك فرق ثابتة بمكاتب الصحة والميادين العامة ومحطات القطارات والاتوبيس وأماكن التجمعات.
كما أضافت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بسوهاج، أن الأطفال المستهدف تطعيمهم 917 ألف و926 طفلاً ومن خلال 2739 فريقًا.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم تليفون 01153888184، خاص بتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين عن الحملة، وذلك لسرعة الاستجابة، وحث الفرق على ضرورة بذل مزيد من الجهد والوصول لكل طفل على أرض المحافظة، وضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التى تواجه عمل الفرق فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة سوهاج: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المراكز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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