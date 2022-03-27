تعيين 827 شابا فى بنى سويف.. بينهم 10 من ذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف قامت بتعيين 827 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2660 شابا منهم 20 من ذوى القدرات الخاصة.





وأوضح محمد أنور مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الأحد- أنه تم أيضا استخراج 870 ترخيص مزاولة حرفة و880 شهادة قياس مستوى المهارة. وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على 597 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات يعمل بها 684 عاملا، كما تم التفتيش على 235 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 59 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون. وأشار أنور إلى أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منح مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 2000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة للرعاية الصحية لعامل لإجراء عمليات جراحية.

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