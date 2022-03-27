عاجل- الوزراء: مصر تملك سوقا تكنولوجية مالية واعدة

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تملك عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين بمجال التكنولوجيا المالية، ليبلغ إجمالى سوق التكنولوجيا المالية المتوقع فى مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم.





جاء ذلك فى إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات بعنوان "مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يرصد فيه وضع مصر فى مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح المركز أن مصر تشهد أيضًا زيادة فى معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ ما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن مصر تعد موطنًا لأول شركة (يونيكورن) فى مجال التكنولوجيا المالية فى العالم العربى وأول تطبيق (BNPL) "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" فى الشرق الأوسط. ولفت إلى أن مصر تملك 80 شركة تكنولوجيا مالية وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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