/688438/3440-فرقة-طبية-للبدء-فى-التطعيم-ضد-شلل-الاطفال-بالشرقية

اعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاحد، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اطلاق شارة بدء فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية،

دوت الخليج

وذلك في حضور سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الصحة بالشرقية ومدير عام الطب الوقائي، ورئيس حي ثاني الزقازيق، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، والتي تستمر لمدة ٤ أيام حتي يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس الحالى .

الحملة القومية تستهدف تطعيم مليون

واوضحت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ، ان الدكتور هشام مسعودوكيل وزارة الصحة بالشرقية أوضح أن الحملة القومية تستهدف تطعيم مليون و٢٦٨ ألف، ١٥٧ طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، والحضانات، ومن منزل لمنزل، من خلال الفرق الطبية والبالغ عددهم ٣٤٤٠ فرقة مقسمة إلي ٩٨١ فرقة بالحضر، وعدد ٢٤٥٩ فرقة بالريف، منهم ٥٢٩ فرقة بالمراكز الثابتة، وعدد ٢٩١١ فرقة متحركة، تجوب جميع منازل المواطنين، وحضانات الأطفال والبالغ عددهم ٢٤٠٣ حضانة بالمحافظة.

إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

وطالب مسعود علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيرًا إلي أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة ٨ صباحًا وحتي الـ٥ مساءا، مؤكدًا بأن التطعيم أمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.