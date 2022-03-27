/688436/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-عاطف-علم-الدين-بشأن-تحويل-بعض-المدارس-الثانوية-التجارية-إلى-تمريضية-للحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية" نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية للتمريض، للحكومة لاتخاذ ما يلزم وما ورد بها من توصيات.

دوت الخليج

وأكد المقترح، أنه في ضوء التوجهات المصرية المعاصرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومتي التعليم والصحة وفقاً لرؤية مصر التنموية ٢٠٣٠ يأتي الاهتمام بالتعليم الفني كأحد محددات التنمية الشاملة بالمجتمع المصري، بالإضافة إلى تبني تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل مظلة التأمين جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلي أنه في ظل تفشي وباء كورونا ومعاناة قطاع التمريض من نقص في عدد الممرضين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية مما يستلزم توفير كوادر طبية مؤهلة ومدرية اتغطي احتياجات المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعية، لذا يهدف الاقتراح المعروض لتحويل بعض المدارس الفنية التجارية والتي لا توجد متطلبات فاعلة لخريجيها وكثرة عددهم في سوق العمل إلى مدارس فنية تمريضية نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية التمريض.

رأى اللجنة

-عمل شراكة مع القطاع الخاص لحل مشكلة التمويل التي تواجه هذه المدارس بناء على دراسة بالأعداد المستهدفة واحتياجات وزارة الصحة وخطة التعليم الفني.

-التعاون والتكامل التام بين الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة للاستفادة من بعض المدارس التجارية ببعض المحافظات لتكون مدارس ثانوية فنية للتمريض نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية للتمريض.

-عقد اجتماع للمحافظين لتبني هذه القضية في المحافظات التي بها عجز من المدارس الثانوية الفنية للتمريض وأفراد هيئة التمريض وتطبيق تجربة محافظة بورسعيد.